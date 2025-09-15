Ucrania recupera terreno en Sumi y libera otra localidad en la región de Donetsk

Kiev, 15 sep (EFE).- El Ejército ucraniano está recuperando terreno en la región nororiental de Sumi y ha liberado otra aldea en la región oriental de Donetsk, según han informado en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la unidad que ha reconquistado el pueblo en cuestión.