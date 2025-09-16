Adiós a Robert Redford, el revolucionario del cine independiente

Redford murió en la localidad de Provo, en Utah (EE.UU.), a unos 70 kilómetros de Park City, lugar donde revolucionó el cine independiente al fundar el Festival de Sundance, una plataforma rebelde y alternativa al sistema tradicional de Hollywood.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos", dijo la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, en el comunicado que anunciaba su muerte.

El nombre del festival hacía referencia a Sundance Kid, el forajido al que dio vida en 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969) y que protagonizó junto a Paul Newman, con la intención reflejar la conexión con la cultura del oeste americano y un espíritu rebelde y libre, similar al de su personaje.

El intérprete y director vivió 89 años, dedicando más de cinco décadas a la industria del cine y la actuación. Se retiró en 2018 pero hizo su última aparición en 2019 en la película de 'Avengers: Endgame'.

Su trayectoria dejó una huella imborrable en la industria gracias a filmes como 'The Sting' (1973), la única que le valió una nominación al Óscar como actor, 'Jeremiah Johnson' (1972), 'The Great Gatsby' (1974) o 'Three Days of the Condor'.

Aunque nunca recibió un Óscar como actor, sí obtuvo la preciada estatuilla en la categoría de dirección por 'Ordinary People' (1980) y otro honorífico.

Fue protagonista del drama romántico 'The Way We Were', dirigido por Sydney Pollock. Su compañera de reparto, Barbra Streisand, quedó cautivada por la "complejidad" y el misterio que proyectaba como actor y en sus memorias lo describió como una "rara combinación" de un "vaquero intelectual" y una "estrella carismática que, además, es uno de los mejores actores de su generación".

Con Meryl Streep protagonizó 'Out of Africa' (1985) y tras darse a conocer la noticia del deceso este martes escribió en un comunicado: "Uno de los leones ha partido. Descansa en paz, mi querido amigo".

La actriz había reconocido en el pasado que, durante el rodaje de esa película, Redford se convirtió en su amor platónico. Además, destacaba que las cualidades que más admiraba en él eran su receptividad y su notable capacidad para escuchar, algo que consideraba poco común en los hombres.

El director Ron Howard, director de 'A Beautiful Mind' y quien estrenó en Sundance su documental 'Rebuilding Paradise' en 2020, lo llamó este martes "un verdadero revolucionario del cine independiente".

Asimismo, el actor Ethan Hawke, quien estuvo en el festival con filmes como 'Before Sunrise' y 'Boyhood', compartió una fotografía junto a Redford para despedirse de quien considera el "máximo defensor del cine independiente, incansable promotor de las historias auténticas y apasionado ambientalista".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionó a su muerte asegurando que el intérprete "fue genial", pese a que Redford fue crítico con su primer mandato al que tildó de "dictatorial".

El Festival de Sundance por su parte emitió un comunicado lamentando la muerte de su fundador y "amigo": "Más allá de sus enormes contribuciones a la cultura en general, extrañaremos su generosidad, claridad de propósito, curiosidad, espíritu rebelde y su amor por el proceso creativo".

El encuentro cinematográfico, que se celebrará por última vez en Park City del 22 de enero al 1 de febrero de 2026 antes de trasladarse a su nueva sede en Boulder, Colorado, ya tenía previsto rendir homenaje a Redford en su próximo programa.

"Reconoceremos el inmenso impacto de Robert Redford y su inquebrantable compromiso con el fomento y desarrollo de narradores independientes y sus historias", anunció en julio la organización.