Canciller de Paraguay pide crear red internacional de defensa de la vida y la familia

Asunción, 16 sep (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, propuso este martes "construir una red internacional de principios" que defienda políticas públicas centradas en el individuo, la libertad, la vida y la familia, al intervenir en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra por primera vez en Paraguay.