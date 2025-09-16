Colombia entrega 200.000 dólares en ayuda humanitaria para los niños y familias palestinas

"Somos un país que conoce de frente la guerra, por eso no podemos ser solo observadores. Esta entrega hace parte de las acciones económicas y humanitarias concretas y sostenidas que ha pedido el presidente de la República (Gustavo Petro)", expresó la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), Eleonora Betancur.

Para la funcionaria, esta donación "ratifica el liderazgo de Colombia en la defensa de la vida y los derechos humanos y contribuye a proteger a población civil, niños y familias Palestinas".

El Gobierno colombiano -que "reafirma el llamado al cese al fuego inmediato, condena el uso del hambre como método de guerra, rechaza el desplazamiento forzado y pide respetar el derecho de los refugiados al retorno"- entregó los 200.000 dólares a cinco organizaciones palestinas y turcas que trabajan en Gaza para ayudar a los menores afectados por la guerra.

La APC, a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI), espera que con estos fondos sean apoyados financieramente programas de salud, seguridad alimentaria, protección de la vida, memoria, educación, inclusión económica, apoyo psicosocial y derechos humanos de las cinco ONG.

Colombia reconoció a Palestina como Estado el 3 de agosto de 2018, cuatro días antes de que el entonces presidente Juan Manuel Santos entregara el cargo a su sucesor, Iván Duque.

El Gobierno de Petro rompió relaciones con Israel el 2 de mayo del año pasado por su oposición a las acciones de ese país en "la guerra que se libra en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023".

Igualmente ha pedido en numerosas ocasiones un alto al fuego, que se liberen los rehenes tomados por Hamás y que entre ayuda humanitaria en Gaza, al tiempo que ha instado a Israel para que respete el derecho internacional humanitario (DIH).

Petro ha sido uno de los mandatarios que ha expresado más firmemente su oposición a Israel y se ha solidarizado con la causa palestina.