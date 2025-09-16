El Ejército israelí afirma que un 40 % de los residentes de la ciudad de Gaza se han ido

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí afirmó este martes que un 40 % de los residentes de la ciudad de Gaza, donde han empezado las primeras fases de su ofensiva terrestre para invadirla, ya se han ido de la urbe.