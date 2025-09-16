El nuevo 'Guardianes de la Noche' se convierte en el segundo film más taquillero de Japón

Tokio, 16 sep (EFE).- La más reciente adaptación cinematográfica del manga 'Kimetsu no Yaiba' (Guardianes de la noche, Demon Slayer) se convirtió esta semana en la segunda película más taquillera de la historia de Japón tras recaudar más de 33.000 millones de yenes (unos 190 millones de euros), solo por detrás de la precedente entrega de la saga y superando a 'El viaje de Chihiro' (2001).