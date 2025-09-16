HRW acusa a Catar de discriminar la minoría bahaí y pide anular sentencia contra su líder

En un comunicado, la ONG detalló que Remy Rowhani, jefe de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahaís de Catar, fue condenado en agosto pasado a cinco años de cárcel por sus publicaciones en las redes sociales "por delitos relacionados con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y religión".

Denunció que la Fiscalía del país árabe apeló la sentencia "solicitando una pena de prisión más larga" y que la audiencia de apelación se celebró el 10 de septiembre y que se espera el fallo para el 17 de septiembre.

"La fiscalía catarí está priorizando un ataque implacable contra la minoría bahaí, mientras que sus funcionarios buscan apoyo externo de los Estados y la ONU tras el reciente ataque de Israel a Doha", dijo el subdirector para Oriente Medio de HRW, declaró Michael Page.

Aludía al bombardeo israelí del pasado día 9 contra una reunión en Doha de la delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás para debatir una propuesta estadounidense para una tregua en la Franja de Gaza, en el que murieron cinco miembros de esa formación y un policía catarí.

HRW exigió que "las autoridades cataríes deberían revocar de inmediato la condena de Rowhani y liberarlo", según la nota.

La religión bahaí, establecida en Irán en el siglo XIX, cree que los profetas de todas las principales confesiones provienen del mismo Dios y se centra en la unidad espiritual y la nobleza inherente del ser humano.