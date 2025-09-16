Unos 1.200 inmigrantes permanecen hacinados en un centro de Creta y continúan las llegadas

La mayoría de los inmigrantes llegan en balsas o barcos a la pequeña isla de Gavdos, situada unos 40 kilómetros al sur de Creta y 260 kilómetros al norte de las costas libias.

Una embarcación de la Agencia de Guardia de Costas y Fronteras de la Unión Europea (Frontex) rescató este martes a 69 personas que se encontraban a la deriva al sur de esta isla, dijo a EFE una portavoz de la Guardia Costera de Grecia.

Ayer, lunes, las autoridades rescataron en el mar frente a Gavdos o localizaron ya en tierra a 76 inmigrantes, mientras que solo durante el pasado fin de semana más de 600 personas desembarcaron o pudieron ser rescatadas frente a las costas de esta isla, informaron los guardacostas en un comunicado.

En todos los casos, los rescatados son trasladados a un centro de internamiento temporal en Creta.

"En un fin de semana, en dos días, entraron alrededor de 850 personas. Sin embargo, la descongestión de Creta comenzó ayer y en dos o tres días estará descongestionada", señaló este martes en la emisora pública ERT el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Thanos Plevris.

Plevris añadió que los "inmigrantes ilegales" se conducirán a "centros cerrados" en Grecia continental en los que "se les restringirá la libertad".

Este martes se trasladarán desde Creta al continente unas 600 personas que se añaden a otras 400 que fueron trasladadas la víspera, según el ministro.

Sin embargo, actualmente unos 1.200 inmigrantes malviven hacinados y en "condiciones vergonzosas" en un centro de internamiento temporal cerca de la ciudad cretense de La Canea, señaló este martes al diario griego Efsyn la teniente de alcalde de este municipio, Eleni Zervudaki.

Zervudaki denunció que el centro, un antiguo recinto de exposiciones, tiene una capacidad para 300 personas y actualmente los acogidos en él son cuatro veces más.

"Están todos ausentes, tanto el Estado central como los ministerios", denunció la edil, quien añadió que el Ayuntamiento de La Canea asume por sí solo la responsabilidad de acoger, proporcionar una vivienda digna y alimentar a estas personas, si bien recalcó que "poco se puede hacer con un número tan grande de personas".

Como ejemplo de las condiciones de vida en el centro, Zervudaki destacó que esta equipado solo con doce baños para unas 1.200 personas.

"Aquí hay personas que llevan un mes sin ver la luz del sol. Han superado los límites de su resistencia, tanto ellos como nosotros", señaló por su parte a Efsyn el presidente del sindicato de la Guardia Costera en Creta Occidental, Vasilis Katsikandarakis.

"Hasta los prisioneros son sacados una vez al día; ellos no salen en absoluto. Es natural que haya tensiones", declaró el Katsikandarakis, quien instó al Gobierno central a asumir sus responsabilidades.

El Parlamento griego aprobó el pasado junio una enmienda de ley, presentada por el Gobierno conservador, que impide que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Grecia desde el norte de África presenten solicitudes de asilo.

Según esa misma ley, las personas acogidas "temporalmente" en este centro de Creta deberían haber sido trasladadas a un centro cerrado estatal en un plazo de uno o dos días desde su llegada, recalcó Katsikandarakis.

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el pasado 7 de septiembre unos 30.000 inmigrantes, principalmente ciudadanos de Afganistán, Egipto y Sudán, han llegado a Grecia de forma irregular, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

Con las llegadas de los últimos días esta cifra ya supera los 32.000. En lo que va de año unas 12.000 personas han llegado irregularmente a Gavdos o Creta frente a las 4.000 que arribaron el año pasado, lo que supone más de un tercio de las llegadas totales en lo que va de 2025.