Canadá realizará consultas públicas de cara a la revisión en 2026 del T-MEC

La decisión, comunicada por el ministro de Relaciones Comerciales entre Canadá y EE.UU., Dominic LeBlanc, se produce un día después de que las autoridades estadounidenses anunciaran una medida similar.

La Administración del presidente Donald Trump realizará en noviembre la consulta que evaluará el rendimiento del acuerdo durante los pasados cinco años.

El inicio de estas consultas públicas parece indicar que Canadá y EE.UU. no llegarán a un acuerdo bilateral que redefina sus relaciones comerciales y de seguridad, como había señalado inicialmente el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carney, al llegar al poder en abril y tras la decisión de Washington de imponer aranceles al comercio con Canadá, indicó en numerosas ocasiones que su Gobierno negociaría una nueva relación bilateral ante los cambios efectuados por la Administración de Trump, independientemente de la revisión del T-MEC.

Pero el martes, el embajador de EE.UU. en Canadá, Pete Hoekstra, declaró en un evento que Washington quería llegar a un nuevo acuerdo, mayor que el existente, con Ottawa pero que "al menos en este momento, eso no va a pasar".

Este miércoles, el ministro de Finanzas de Canadá, Francois-Philippe Champagne, indicó que ante la postura estadounidense de "dar la espalda" a su socio norteamericano, "hay que encontrar formas de fortalecer la economía canadiense y buscar nuevos mercados".

Precisamente, el primer ministro canadiense estará el jueves y viernes en México para reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con la que tratará sobre "seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio".

En las conversaciones entre los dos mandatarios se espera que figure en lugar destacado la renegociación del T-MEC y la búsqueda de posturas comunes ante EE.UU.