Desconocidos disparan contra vivienda y vehículo de periodista en el centro de Paraguay

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el comunicador relató que su vehículo recibió 17 impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa, ubicada en Lambaré, vecina de Asunción, la capital paraguaya.

Costa indicó que en las imágenes de las cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona se observa "a dos hombres" en una motocicleta que pasan al frente de la vivienda del funcionario, uno de los cuales desciende, sube a un poste de energía eléctrica y dispara.

"Fue un susto muy grande, el ruido fue impresionante, es un hecho que nunca se registró en este barrio", afirmó.

El periodista indicó que, durante sus 22 años de experiencia como reportero, nunca recibió amenazas, pero advirtió sobre "un grupo político" que, aseguró, "viene molestando, amedrentando" desde hace "casi dos años".

"Preocupa bastante esto, si se trata realmente de un trasfondo político", lamentó la víctima, que aclaró que su trabajo "es institucional".

Consultado al respecto, el subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Ramón Morales, anticipó a ABC Cardinal que tomarán las "medidas necesarias", entre las que no descartó un resguardo policial para el comunicador.

Además, indicó que han recopilado "los indicios correspondientes", como "vainas servidas", y han verificado las balas incrustadas en la pared y el vehículo.

Por su parte, el Ministerio Público informó en un comunicado que abrió una investigación tras el atentado.