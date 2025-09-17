El presidente egipcio elogia la posición de España en reconocimiento del Estado palestino

"El respaldo de España a una paz justa y global en la región refleja su compromiso con la ética, el derecho y la justicia, una posición que cuenta con nuestro mayor aprecio tanto a nivel oficial como popular", ha dicho el presidente egipcio a los reyes de España, a los que ha recibido oficialmente junto la primera dama de Egipto, Intisar Ahmed Amer, en su segunda jornada del viaje de Estado que realizan al país árabe.

Un almuerzo en el que también Felipe VI ha agradecido a Al Sisi su papel mediador para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, y ha reiterado su denuncia del "brutal e inaceptable" sufrimiento de cientos de miles de personas.

El presidente egipcio ha destacado el grave desafío que supone la cuestión palestina y la amenaza que pesa sobre su resolución mediante la solución de los dos estados, a raíz "de los estragos de la guerra y la catástrofe humanitaria que azotan Gaza de un modo inimaginable".

Al Sisi ha recalcado su profundo reconocimiento a la postura de España "en defensa del legítimo derecho del pueblo palestino a establecer su propio estado", así como a la decisión de reconocer a Palestina en un momento de especial trascendencia situándose entre los primeros países que lo hicieron tras el estallido de la guerra en Gaza.

Países que han adoptado, ha recalcado, una "justa resolución que se alinea con el lado correcto de la historia".

Tras el almuerzo, Felipe VI se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.