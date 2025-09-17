Letonia arresta a un hombre por espiar bases militares y tropas de la OTAN para Rusia

El arresto tuvo lugar el pasado 27 de agosto, pero la agencia letona solo informó hoy de ello.

La persona detenida, un hombre, está bajo "sospecha de recopilar de manera deliberada e ilegal información sobre instalaciones militares letonas y de transmitir esta información a un servicio de inteligencia y seguridad ruso", señaló en un.

El hombre "también proporcionó al servicio de inteligencia y seguridad ruso información sobre la construcción de nuevas instalaciones militares, ejercicios de entrenamiento y la presencia de tropas de otros Estados miembros de la OTAN en instalaciones militares específicas de Letonia", indicó el VDD.

Además, el sospechoso compartió otra información con el servicio de inteligencia y seguridad ruso que podría ser utilizada contra los intereses de seguridad nacional de Letonia y de otros Estados de la región báltica, agregó la agencia.

Según el VDD, el caso penal contra el sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, se inició el 21 de agosto y se realizaron registros en cuatro lugares en la capital, Riga, y sus alrededores vinculados con el presunto espía.

Se incautaron soportes de datos y documentos, que están siendo analizados por el VDD.

El arresto de una persona acusada de espiar para Rusia se produce casi un año después de que el VDD, en octubre pasado, solicitara a la Fiscalía del Estado iniciar un proceso penal contra dos personas por recopilar información secreta y confidencial con el objetivo de transferirla a la Federación Rusa.

De las dos personas detenidas en aquel momento, una era un ciudadano letón que ya había sido acusado previamente de espionaje a favor de Rusia.