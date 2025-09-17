Lula envía al Congreso un proyecto de ley para regular a los gigantes tecnológicos

El texto fue resultado de un año de trabajo de especialistas del Ministerio de Hacienda y le otorga nuevos poderes al Consejo Administrativo de Defensa Económico (Cade), el órgano antimonopolio de Brasil, para impedir que las grandes empresas del sector amenacen la libre competencia en el mundo digital.

El proyecto tiene como blanco empresas como Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft, y deja explícitamente por fuera del alcance del Cade a las compañías tecnológicas menores.

Entre las prácticas consideradas como amenazas a la libre competencia destaca la falta de transparencia en los buscadores y el cobro de tasas abusivas por parte de las tiendas de aplicaciones digitales.

Igualmente hay medidas previstas para evitar que las gigantes le exijan al consumidor comprar exclusivamente otros de sus servicios cuando adquieren uno de ellos o para obligarlos a utilizar formas de pago de empresas con las que están vinculadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Gobierno, tales prácticas amenazan la competitividad, sofocan a empresas menores y terminan encareciendo los servicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno brasileño también prepara un proyecto de ley para intentar regular los contenidos publicados en las redes sociales de las gigantes tecnológicas e impedir la divulgación de falsas noticias, mensajes de odio o antidemocráticos, o apologías a la criminalidad.

Según versiones de prensa, pese a que la intención era presentar las dos iniciativas simultáneamente, aún hay dudas sobre la conveniencia de un proyecto de regulación de contendidos ante la posibilidad de que pueda ser considerado como una violación a la libertad de expresión.

La posible regulación de las gigantes tecnológicas en Brasil es una de las justificativas del Gobierno de Donald Trump para imponerle sanciones al país.

En agosto pasado, Trump le impuso a gran parte de los productos brasileños aranceles del 50 %, en parte como represalia por el juicio en que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por golpismo, pero también por las regulaciones que existen en el país en torno a las redes sociales, las cuales considera que atentan contra las empresas estadounidenses del sector.