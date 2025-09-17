Sheinbaum y Carney abordarán la revisión del T-MEC e inversiones durante reunión en México

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que en la visita que realizará Carney a México “sí” tratarán el tema del T-MEC, pero “también de la relación bilateral”.

“Obviamente del tratado comercial, pero también el comercio directo entre Canadá y México y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas. Por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes”, destacó la gobernante mexicana.

Sin dar mayores detalles, Sheinbaum dijo que Carney estará en México acompañado de una parte de su gabinete y, tras la reunión que sostendrán el jueves en Palacio Nacional, darán una conferencia de prensa conjunta.

Además, la mandataria explicó que tendrá un encuentro con empresarios canadienses y mexicanos, con quienes también hablará sobre temas comerciales.

La visita ocurre después de que a inicios de agosto los ministros canadienses de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, y de Asuntos Exteriores, Anita Anand, se reunieran con Sheinbaum y funcionarios de su Gobierno en la capital mexicana.

Durante el encuentro, según informó la mandataria mexicana, se planteó la posibilidad de ampliar la inversión y el comercio directo entre México y Canadá, y se trataron temas de educación.

Por su parte, Anand expresó -a medios- que para Canadá es de suma importancia “contar con un proceso establecido" para el tratado comercial entre los países norteamericanos Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

La canciller canadiense también destacó la buena relación que estableció la presidenta mexicana con el primer ministro Carney durante la reciente cumbre del G7 e insistió en que México es clave para el Gobierno canadiense.

En julio, Sheinbaum y Carney sostuvieron una llamada telefónica donde coincidieron en que es indispensable que Estados Unidos respete el tratado comercial entre las tres naciones, pese a la amenaza de aranceles por parte del presidente estadonunidense, Donald Trump.

La llamada ocurrió en medio de la tensión generada en la región norteamericana por la guerra arancelaria iniciada pocos meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado.