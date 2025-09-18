Amnistía exige liberar a periodistas de medio independiente kirguís condenados a 5 años

"La condena de exempleados de Kloop por materiales que no eran suyos es un claro ejemplo de cómo se utiliza el derecho penal para presionar al periodismo independiente", señaló la ONG en un comunicado.

Según AI, el tribunal ignoró el testimonio de los acusados, "quienes afirmaron que sus confesiones se obtuvieron bajo coacción y sin la presencia de abogados", así como las conclusiones de los peritos, que confirmaron la ausencia de pruebas que vincularan a los periodistas con vídeos en cuestión.

"El espacio para la libertad de expresión en Kirguistán se está reduciendo rápidamente y la presión sobre el periodismo independiente ha alcanzado su nivel más alto en 15 años", según Amnistía.

Los periodistas de Kloop, un medio especializado en investigaciones sobre la corrupción, fueron detenidos en mayo pasado.

En febrero de 2024 la Justicia kirguís ordenó el cierre del medio, acusando a la publicación de difundir noticias falsas acerca del Gobierno.

Antes del caso Kloop ya fueron arrestados once periodistas que llevaban otras investigaciones anticorrupción para la plataforma Temirov Live, cuyo directora, Majbat Tazhibek, fue condenada a seis años de prisión, junto con otro periodista, bajo acusaciones de incitación a disturbios masivos y desobediencia civil.

Por su parte, organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que los periodistas fueron castigados por ejercer su actividad profesional e investigar la corrupción en el país.

Kloop es conocido por destapar casos en los que estaban envueltos altos cargos del Estado kirguís que defraudaron sumas multimillonarias, además de incidentes de tráfico de influencias y fraudes electorales.