Semana Billboard celebrará auge récord de la música en español empujado por la migración

Ejecutivos y artistas presentaron este jueves la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, el mayor encuentro de la industria en español, que tendrá más de 100 invitados del 20 al 24 de octubre, incluyendo Laura Pausini, Pablo Alborán, Carín León, Gloria Estefan y la primera entrevista de Daddy Yankee en tres años.

El evento, en el teatro Fillmore de Miami Beach, donde se gestó parte de la internacionalización de artistas latinos hace tres décadas, ocurre mientras la música en español ya es el quinto segmento musical más escuchado en Estados Unidos, apuntó Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

"Alrededor del mundo es el segmento de música que más ha crecido, que más rápido está creciendo, realmente somos parte de la historia de la música, somos parte del 'mainstream'", expresó Cobo.

Además del 'streaming', plataformas digitales y colaboraciones internacionales, que han impulsado de forma global la música en español, los cantantes Guaynaa, de Puerto Rico, y Bebeshito, de Cuba, destacan que la migración latinoamericana también ha sido un factor clave para cruzar fronteras.

"Hay un éxodo masivo, más que nada por razones sociales o políticas de Latinoamérica en los últimos 10, 15 ó 20 años, especialmente en Europa, como tal, y se han abierto brechas y caminos que no necesariamente eran las puertas que estaban", respondió Guaynaa a una pregunta de EFE.

El compositor y rapero opinó que el gusto musical "pasa de un hispanohablante, a lo mejor, a un europeo o a un asiático, y se queda ahí".

"Los latinos con sus maletas, y la música dentro de sus maletas, han ayudado a que nosotros podamos cruzar fronteras con nuestras propuestas, para mí ese es el determinante más grande", remarcó.

Bebeshito, quien ya es el cubano más escuchado en Florida y busca internacionalizar el reparto, un género endémico de Cuba, también destacó el poder cultural de los migrantes hispanos.

"Como muchos latinos están emigrando a otros países, yo creo que por eso le han enseñado la música latina (al mundo). Un puertorriqueño llega a Francia, y se hizo de amistades, y enseñó la música. ¿Me entiendes? Y yo creo que por eso está teniendo un auge a otro nivel", contestó el músico a una pregunta de EFE.

Cobo recordó que esta Semana Billboard será la mayor hasta ahora, con más de 32 paneles en los que participarán cantantes, compositores, creadores de contenido y ejecutivos musicales, mientras que los Premios Billboard de la Música Latina 2025 serán en Miami el jueves 23 de octubre.

Al evento asistirán también los cantantes Aitana, Kali Uchis, Silvana Estrada, Anuel AA, Ela Taubert, Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, Danny Ocean, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna, Olga Tañón y Venesti.

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono durante la ceremonia de galardones, para los que Bad Bunny encabeza la lista de finalistas con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14.

Aunque hay no detalles en concretos de la premiación, esta vez ocurrirán en vivo en un teatro, adelantó Cobo.

Los premios se otorgan con base en el desempeño de los artistas, canciones y álbumes en las listas de música de medios tradicionales como la televisión y la radio, además de las nuevas plataformas de 'streaming'.