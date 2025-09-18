Trump asegura que Rusia abandonará la guerra en Ucrania si los precios del crudo bajan

"Es muy sencillo: si el precio del petróleo baja, (el presidente ruso, Vladímir) Putin se va a retirar. No va a tener otra opción", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Este pasado domingo el líder republicano había instado ya a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y había reiterado su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso, como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario reforzó así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN, en la que advirtió que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso.

Trump se pronunció este jueves en el marco de su segunda visita de Estado al Reino Unido, tras la de 2019 durante el reinado de Isabel II, y durante la que Starmer aseguró que los dos países han renovado su "relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy