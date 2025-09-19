Dos niños muertos en un bombardeo del Ejército israelí sobre su "zona humanitaria" en Gaza

Al Farra identificó a los menores como Khadija Al Hamas, de 10 años, y su hermano Muhammad Al Hamas, de 6, y compartió con EFE las imágenes de los cadáveres de los niños dentro de bolsas blancas ya en el Nasser.

El médico aseguró también que los cuerpos de los menores provenían del bombardeo contra una tienda de campaña en el área de Mawasi, en las playas del sur de Gaza, que se produjo hacia las 05.00 hora local (02.00 GMT).

Preguntado al respecto, el Ejército israelí pidió conocer la hora y ubicación exactas del ataque para poder identificarlo, tras lo que no se volvió a pronunciar.

Las playas de Mawasi y Jan Yunis forman parte de la "zona humanitaria" que el propio Ejército israelí estableció en Gaza para forzar el desplazamiento de la población que queda en el resto del enclave, mayoritariamente en la ciudad de Gaza.

Sin embargo, toda la zona humanitaria, conocida generalmente como Mawasi, está completamente saturada y muchos gazatíes denuncian no encontrar espacio para poner sus tiendas de campaña.

En junio, cuando la ONU publicó su último cálculo del número de personas que se hacinaban en Mawasi, superaba las 400.000.

Desde entonces, Israel ha expandido su control en toda la Franja, forzando varias olas de desplazamiento, por lo que aún no existen cifras exactas de cuántos palestinos se refugian ahora en la zona designada por el Ejército para los desplazados.

En la ciudad de Gaza, núcleo de la ofensiva israelí y de donde el Ejército busca expulsar a toda su población hacia el sur, se refugiaban en torno a un millón de personas antes de que Israel recrudeciera su ofensiva a mediados de agosto.

Ahora, las fuerzas armadas estiman que unas 450.000 personas se han dirigido hacia el sur. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) calcula por su parte que desde mediados de agosto se han producido unos 250.000 movimientos norte-sur (un movimiento no es equivalente a una persona).

Una portavoz de esta agencia de la ONU indicó a EFE que aún están calculando cuántas personas hay en Mawasi.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONGs y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.