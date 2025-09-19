El Senado de EE.UU. confirma a Mike Waltz como embajador ante la ONU, previo a la cumbre

Washington, 19 sep (EFE).- El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes a Michael Waltz como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), apenas días antes de la cumbre anual de jefes de Estado en Nueva York.