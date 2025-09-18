Senado autorizó a Peña a realizar mañana su viaje número 51

En la nota N° 83 del presidente Santiago Peña solicitó la autorización para viajar del 19 al 26 de setiembre a Nueva York, Estados Unidos de América a fin de participar del debate general del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), en la sesión del miércoles puso a consideración del pleno, el pedido de autorización del presidente y el Senado dio su visto bueno.

El artículo 233 de la Constitución Nacional, acerca de las ausencias establece que el Presidente de la República, o quien lo esté sustituyendo en el cargo, no podrá ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, establece que, si la ausencia tuviere que ser por más de cinco días, se requerirá la autorización de la Cámara de Senadores. Durante el receso de las Cámaras, la autorización será otorgada por la Comisión Permanente del Congreso.

Menciona además que, en ningún caso, el Presidente de la República y el Vicepresidente podrán estar simultáneamente ausentes del territorio nacional.

Peña participará de un encuentro en los Estados Unidos, por primera vez con el senador con permiso y embajador paraguayo en Washington, Gustavo Leite. El mismo, recientemente, presentó sus cartas credenciales con un kepi de la campaña del presidente Donald Trump.

La oposición lanzó duras críticas a Leite lo tildaron de “pyragüe de Trump” y de actuar con “servilismo indigno de la diplomacia paraguaya”. Los senadores reclamaron la convocatoria del canciller Rubén Ramírez Lezcano para que explique la conducta del representante diplomático en Washington en una reunión de mesa directiva, pero el pedido no tuvo el eco favorable.