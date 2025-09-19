Llegan a Ucrania las primeras armas compradas a EE.UU. con dinero europeo

Según Suspilne, quienes participan en esta iniciativa para dotar a Ucrania de armas estadounidenses han financiado cuatro paquetes de ayuda militar.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó esta semana que Ucrania estaba preparando dos encargos de armamento por valor de 500 millones de dólares cada uno.
Zelenski dijo que estos dos primeros paquetes incluirían entre otros tipos de material municiones para sistemas antimisiles Patriot y para lanzacohetes móviles HIMARS.
Según el propio Zelenski, Ucrania ha movilizado por el momento unos 2.000 millones de dólares de Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Letonia, Canadá y Bélgica y aspira a obtener de sus socios en octubre 1.500 millones adicionales para comprar más armamento a EE.UU.
El presidente estadounidense, Donald Trump rechaza enviar armamento gratis a Ucrania como hizo su predecesor, Joe Biden, pero ha aceptado reanudar los envíos de material militar para Kiev si alguien paga por las armas.
Ucrania depende de la ayuda financiera internacional para mantener a flote el Estado, y ha recurrido a algunos de sus socios europeos para la adquisición de este armamento.