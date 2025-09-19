Milán acaba la semana plana (0,01 %) pese al avance de la banca

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió otro 0,01 %, hasta situarse en los 44.934,38 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 898 millones de acciones por un valor de 6.690 millones de euros (unos 7.862 millones de dólares al cambio).

Entre las empresas que terminaron en verde destacaron varias del sector bancario italiano como Banca Popolare Emilia Romagna (1,44 %), Banca Popolare Sondrio (1,41 %), Mediolanum (1,01 %) o Finecobank (0,88 %).

También ganaron la aseguradora Unipol (2,90 %), la gasística Italgas (1,68 %), la compañía postal Poste Italiane (0,90 %), la eléctrica A2a (0,76 %) y la sociedad de cartera Azimut (0,71 %).

Por el contrario, en terreno negativo destacaron STmicroelectronics (2,83 %), Mediobanca (1,79 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (1,75 %), la red de cobros Nexi (1,70 %), Banca Monte Paschi Siena (1,36 %) o la petrolera Saipem (1,18 %).