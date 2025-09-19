Rodrigo Paz no prometió cerrar las redes sociales si gana las elecciones en Bolivia

Usuarios en redes sociales como Facebook y TikTok compartieron una imagen del político Rodrigo Paz atendiendo a varios medios de comunicación acompañada con el siguiente rótulo: "Rodrigo Paz quiere hacer lo mismo que en Nepal, cerrar las redes sociales, en caso de llegar al Gobierno (sic)".

El mensaje compara las supuestas afirmaciones del también senador con la entrada en vigor el pasado 4 de septiembre de un veto a las redes sociales en Nepal impulsado por el Gobierno de K.P Sharma Oli que avivó las protestas lideradas por el movimiento juvenil 'Generación Z'.

HECHOS: Rodrigo Paz no ha propuesto cerrar las redes sociales en caso de salir elegido presidente de Bolivia, una afirmación que fue desmentida por fuentes cercanas al candidato presidencial y que se basan en un contenido que suplanta al canal Red Uno.

En primer lugar, fuentes cercanas al Partido Demócrata Cristiano (PDC) negaron a EFE Verifica que Rodrigo Paz haya prometido que, en caso de proclamarse presidente, cerrará las redes sociales.

Además, la imagen que forma parte del montaje atribuido a Red Uno, cuyo diseño se basa en la publicaciones de su perfil de la red social Instagram, contiene el logotipo de otra cadena de televisión boliviana conocida como Unitel HD.

Red Uno no incluye en este tipo de piezas fotos de otros medios de comunicación.

El rastreo en el canal de YouTube de Unitel condujo al video del que se extrajo el fotograma que ilustra la pieza viral.

La secuencia muestra a Paz tras la firma de un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un momento que también filmaron otros medios de comunicación, incluido Red Uno.

En el video, Paz explica a los medios de comunicación que pidió al TSE coordinación para garantizar una "verdadera fiesta democrática" durante una reunión con este órgano para firmar un acuerdo contra la "guerra sucia".

En ningún caso, el candidato mencionó que si se proclama presidente, cerrará las redes sociales.

Por último, no hay constancia de que el candidato presidencial haya hecho esa promesa electoral, según un rastreo en línea.

Hasta el momento, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha publicado información o imágenes que atribuyan esta afirmación a Paz.

Dentro de un mes, los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir por primera vez en su historia, en una segunda vuelta, a su presidente y vicepresidente entre los binomios opositores liderados por el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

En definitiva, la imagen viral difundida en redes sociales que atribuye a Rodrigo Paz la afirmación de que cerrará las redes sociales, en caso de salir elegido presidente, es un montaje, como lo demuestra el desmentido de fuentes cercanas a su partido y un análisis de la pieza. Tampoco hay reportes en medios de comunicación sobre dichas declaraciones.