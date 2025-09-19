Von der Leyen promete "responder a cada provocación" rusa y aumentar las sanciones a Moscú

"Europa está con Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia. Responderemos a cada provocación con determinación a la vez que invertimos en un flanco este más fuerte. A medida que crezcan las amenazas, también lo hará nuestra presión", escribió Von der Leyen en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario también pidió a los países de la UE que den luz verde "rápidamente" al decimonoveno paquete de sanciones a Moscú desde el inicio de la guerra, con el que ha propuesto la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) de Rusia desde comienzos de 2027 y más medidas contra barcos y refinerías que esquivan las sanciones a su petróleo.

Para atacar la economía de guerra de Rusia, sustentada en los ingresos procedentes de los combustibles fósiles, la UE propone avanzar casi un año la prohibición a las importaciones de GNL ruso en los mercados europeos, a enero de 2027 frente a un plan inicial que apuntaba a finales de ese año.

La oleada de sanciones prevé también actuar contra el sistema Mir (una alternativa rusa a Visa y Mastercard) y contra los esquemas de evasión financiera de Moscú en terceros países, así como la reducción del precio máximo del petróleo a 47,6 dólares y el veto a otros 118 buques de la llamada "flota fantasma" que ayuda a esquivar las medidas restrictivas.

La violación del espacio aéreo estonio por parte de tres cazas rusos MIG-31, que ha obligado a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, ocurre diez días después de que casi una veintena de drones rusos hicieran lo mismo en el espacio aéreo polaco y de que la Alianza derribara por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

Moscú violó también el pasado sábado el espacio aéreo de Rumanía, según denunció el Gobierno de ese país.

Las aeronaves rusas ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, sin planes de vuelo y con sus transpondedores apagados, según fuentes de los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

En el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio estonio de Defensa.