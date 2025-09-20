Aeropuerto de Heathrow informa de un "problema técnico" de su proveedor y posibles demoras

En un mensaje a través de la red social X, Heathrow explicó que la empresa Collins Aerospace, encargada de proporcionar los sistemas de facturación y embarque "para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial" está experimentando "un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", agregó.

Del mismo modo, Heathrow pidió a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia, o dos horas para vuelos domésticos en el Reino Unido, con el objetivo de "minimizar las interrupciones".

El mensaje de Heathrow llega después de que el aeropuerto de Bruselas anunciase que se había visto afectado la pasada noche por un "ciberataque" contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, que también ha afectado a otros nodos aéreos europeos como el de Berlín.

La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual y el aeropuerto de la capital belga señaló que el ataque había tenido un "gran impacto" en el calendario de vuelos.