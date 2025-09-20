Boric intervendrá en la Asamblea de la ONU en su último discurso como presidente de Chile

Santiago de Chile, 20 sep (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajará a Nueva York para participar del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que será su última alocución ante el principal foro internacional del planeta como jefe de Estado chileno, informó este sábado el Gobierno.