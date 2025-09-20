Cientos de personas asisten a un concierto por los niños de la Franja de Gaza

Berlín, 20 sep (EFE).- Un concierto organizado en la céntrica plaza de Berlín de Gendarmenmarkt por la red internacional de activistas humanitarios Avaaz por "la solidaridad, la humanidad y la música" reunió a varios cientos de personas en una cita dedicada los niños de la Franja de Gaza.