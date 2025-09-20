Gobierno de Perú promulga ley que autoriza octavo retiro de fondos privados de pensiones

La ley, que fue aprobada masivamente el pasado miércoles por el Congreso, fue publicada en el diario oficial El Peruano y autoriza "el retiro extraordinario y facultativo" de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, 21.400 soles.

La norma establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tienen treinta días para emitir el reglamento del procedimiento operativo del retiro de los fondos.

Una vez implementen el sistema, la ley estipula que los afiliados que deseen retirar dinero de su fondo privado de pensiones deben hacer una solicitud dentro de los noventa días posteriores a la reglamentación y los desembolsos se realizarán en cuotas de hasta una unidad impositiva cada treinta días, tal como ocurrió en los siete retiros previos.

El desembolso de hasta 21.400 soles se realizará en cuatro tiempos, cada uno de hasta una unidad impositiva tributaria, equivalente a 5.350 soles.

La ley eliminó la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes y restableció la opción para que los aportantes puedan retirar el 95,5 % del total de sus fondos al momento de alcanzar la edad de la jubilación.

El Congreso de Perú aprobó el pasado miércoles el octavo retiro de fondos de las AFP, después de que la mandataria peruana, Dina Boluarte, diera su respaldo a esa medida y luego de que una marcha de jóvenes exigiera la derogatoria de la nueva ley de pensiones la semana pasada.

El pleno del Parlamento debatió y votó el dictamen que había sido impulsado por varios grupos conservadores en el Congreso y que recibió el respaldo definitivo de Boluarte el pasado fin de semana, después de la negativa inicial de varios de sus ministros.

En ese sentido, los legisladores aprobaron la propuesta con 110 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, y de la misma forma dieron su aprobación a la exoneración de la segunda votación, con lo cual la norma quedó lista para su promulgación por parte del Ejecutivo, que se ha materializado este sábado.

El discurso recurrente de los parlamentarios en el debate era que "las AFP fracasaron" en el país, debido que la mayoría de sus afiliados, al llegar a la edad de jubilación, han preferido retirar el 95,5 % de sus fondos, pues el capital que habían acumulado no era suficiente para recibir una pensión adecuada.

A esta situación se sumó, durante la pandemia de 2020, la aprobación del retiro parcial de fondos para todos sus afiliados, que se ha repetido en siete ocasiones y ha generado que 2,3 millones de personas se hayan quedado sin dinero en su fondo acumulado.

Con el octavo retiro, unos 8,6 millones de afiliados perderán la opción de tener una pensión de jubilación a futuro, pues sus cuentas se quedarán en cero, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

El jefe de la cartera de Finanzas precisó que un octavo retiro de fondos "implicará la salida de 26.320 millones de soles (7.500 millones de dólares) equivalente al 22,7 % de los fondos de pensiones".

El Gobierno cambió de postura sobre este octavo retiro de fondos privados de pensiones, ante la ola de críticas y protestas generada por la reforma del sistema de pensiones, que contempla una pensión mínima de 600 soles (172 dólares) con veinte años de aportes a la que no accederán quienes hayan efectuado retiros adelantados de sus fondos.