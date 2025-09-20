La prensa china aplaude "estabilización" de lazos con EE.UU. tras la llamada de Xi y Trump

En un editorial, el Global Times -un diario de impronta nacionalista- destacó que la llamada "envió una señal importante" a la comunidad internacional, y es que, bajo la guía de sus principales líderes, se espera que los lazos entre Pekín y Washington "ajusten su rumbo y progresen manteniendo la estabilidad".

"La última llamada del 19 de septiembre demuestra una vez más que la orientación estratégica de la diplomacia de jefes de Estado para encaminar las relaciones entre China y Estados Unidos en la dirección correcta es esencial para garantizar la estabilidad y el desarrollo de dichas relaciones", apuntó el rotativo, y añadió que, ahora que el "rumbo está trazado", la clave "está en la acción".

"Para el mundo, esta es una valiosa señal de estabilidad. Para China y Estados Unidos, esta es una oportunidad para traducir la voluntad política en acciones concretas y aprovechar este período de distensión para construir un camino hacia la estabilidad a largo plazo", manifestó el texto.

El también oficialista China Daily, por su parte, apuntó en otro editorial que la conversación mostró una "dirección clara para estabilizar y avanzar en la relación bilateral más importante del mundo".

"Tal como ha subrayado Xi, encontrarse a medio camino, mantener el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio compartido son la vía correcta para que las relaciones entre China y Estados Unidos continúen avanzando por el buen camino", aseguró este medio.

Durante la llamada, Trump y Xi mostraron su satisfacción por el marco acordado bilateralmente para que TikTok pueda seguir funcionando en Estados Unidos y también trataron de acercar posiciones en temas comerciales.

El republicano aseguró que en la charla se lograron, además de progresos sobre el contencioso sobre TikTok, "avances en varios temas importantes", entre ellos "la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania", el tráfico de fentanilo a EE.UU. y también "el comercio".

Xi, que reconoció que el diálogo fue "pragmático, positivo y constructivo", valoró la "importancia" de las relaciones bilaterales, recalcando que ambos países "pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo".

Con todo, el líder chino advirtió que "EE.UU. debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas", en referencia a las cuatro reuniones que ambos países han celebrado en emplazamientos neutrales este año para desactivar del todo la guerra arancelaria que inició Trump.