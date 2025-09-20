Nace en Italia una red internacional de "Sacerdotes contra el Genocidio"en Gaza

El sacerdote de la Arquidiócesis de Sorrento y Castellammare di Stabia (sur de Italia) Rito Maresca explicó a los medios durante el lanzamiento de la iniciativa que lo que se pretende es unir a los religiones que "no desean permanecer indiferentes ante las masacres".

"Hemos decidido defendernos; somos 550 sacerdotes católicos de 21 países (220 de ellos italianos), de diferentes edades y sensibilidades. Es una red de sacerdotes que no nace del clericalismo, sino de reafirmar nuestra respuesta como sacerdotes a la guerra", explicó.

Los objetivos pueden leerse en el documento que se invita a firmar en el que se afirma: "Nuestro mensaje no va en contra de nadie, sino a favor de la vida y la paz. Condenamos la lógica de la guerra y la violencia dondequiera que se manifieste y exigimos respeto al derecho internacional, las resoluciones de la ONU y las sentencias de la Corte Penal Internacional contra quienes oprimen y quitan vidas humanas inocentes".

"Por eso, con la misma fuerza con que condenamos la masacre del 7 de octubre, los asesinatos y secuestros perpetrados por los terroristas de Hamás, con la misma fuerza condenamos la respuesta desproporcionada, la matanza de inocentes justificada como errores involuntarios, el bombardeo de terceros países soberanos, los crímenes de guerra, la limpieza étnica, el uso del hambre como arma de exterminio y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población palestina", añaden.

Según los organizadores, entre los firmantes se encuentra el cardenal español y arzobispo de Rabat, Cristobal López Romero, así como los prelados italianos Giovanni Ricchiuti, presidente de Pax Christi; Domenico Mogavero, arzobispo emérito de Mazara del Vallo; los sacerdotes italianos Luigi Ciotti, Alex Zanotelli, Albino Bizzotto y Nandino Capovilla, así como el superior de los Javerianos, el español Fernando García Rodríguez.

En el documento denuncian "el genocidio en curso en Gaza, la violencia injustificada contra la población civil palestina y el estado de apartheid que ha estado vigente durante más de 70 años en todos los Territorios Palestinos Ocupados".

También exigen "el respeto del derecho internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas y de los pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, de la que Italia es miembro".

Así como piden "la suspensión de la venta de armas a quienes cometan delitos contra civiles".

El lunes 22 de septiembre, en víspera de la fase final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, organizarán su primer acto con un momento de oración pública en Roma.

Respecto a si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, el papa Francisco había pedido investigar.

León XIV, en su primera entrevista publicada el pasado jueves, incluida en un libro de la periodista estadounidense Elise Ann Allen, explicó que "aunque palabra genocidio se utiliza cada vez con más frecuencia, oficialmente, la Santa Sede no cree que se pueda hacer ninguna declaración al respecto en este momento".