Organización campesina de Nicaragua llama a Costa Rica a frenar extradición de opositor

En una declaración, la Resistencia Campesina -que se define como una organización nicaragüense de gente de campo que sigue en la lucha cívica desde el exilio- advirtió que si Fernández Sandoval es entregado a las autoridades de Nicaragua "lo estarían poniendo en grave peligro de tortura, aislamiento y violaciones a sus derechos humanos".

"El régimen (de Nicaragua) ha demostrado una y otra vez que, para ellos, encerrar a un opositor es lo mismo que desaparecerlo", argumentó ese grupo.

Según esa organización, el nicaragüense, residente en Costa Rica desde hace más de 30 años, enfrenta un proceso de extradición solicitado por el Gobierno de Ortega y Murillo, por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) y Reinaldo Picado Miranda (refugiado en Costa Rica).

Las autoridades nicaragüenses acusan a las tres personas de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, esas tres personas junto con otros sujetos son los presuntos autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista El Castillo, cuando supuestamente diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta.

De acuerdo con la organización campesina, Fernández Sandoval es un hombre de campo, de 57 años, que se gana la vida como jardinero en una institución del Estado de Costa Rica y que ha estado metido de "lleno en la organización y la resistencia desde el exilio, formando parte de la Resistencia Campesina Azul y Blanco y otras plataformas".

"Por esa militancia es que lo andan persiguiendo. Él nunca pidió refugio (en Costa Rica) porque ya era residente aquí, pero eso no ha detenido a la dictadura en su persecución transnacional", aseguró.

La Resistencia Campesina explicó que "ya hay una orden de extradición" dictada por un juez de Costa Rica, "y aunque se está apelando, el riesgo de que lo entreguen a la dictadura de los Ortega-Murillo es inminente".

Esa organización le recordó "a la comunidad que el principio de no devolución", que "dice que a nadie se le debe enviar a un país donde su vida y su seguridad estén en riesgo".

La Resistencia Campesina alertó, además, "que hay otros nicaragüenses en Costa Rica que también están amenazados de extradición por esta misma causa inventada", lo que, a su juicio, "solo nos confirma que la dictadura de los Ortega-Murillo tiene una estrategia para perseguir a la gente más allá de nuestras fronteras".