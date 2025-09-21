Detienen en el centro de México a integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión

Fuentes oficiales señalaron a EFE que durante un operativo realizado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, elementos de distintas dependencias detuvieron a Brayan Andrés López Sánchez, de 30 años, alias El Orejas, y quien era objetivo prioritario.

“Brayan López está vinculado a la célula delictiva "La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito", y está involucrado en una red de extorsión y cobro de piso que utiliza métodos violentos y amenazantes para obtener pagos de sus víctimas en el municipio de Chimalhuacán”, señalaron las fuentes.

Además, el capturado también fue identificado como autor intelectual del ataque con una bomba molotov a una tortillería, el 2 de julio de 2024, que tuvo como objetivo intimidar al propietario para que pagara la extorsión, además de estar involucrado en el homicidio de una mujer en enero del año pasado.

“Al momento de su detención, (al capturado) le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo”, confirmaron las fuentes.

En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que en el operativo participaron elementos de la SSPC, de las secretarías de Defensa y Marina, de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Municipal.

Según la información, los efectivos desarrollaron acciones tácticas y estratégicas en campo, sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero, por lo que observaron al sujeto, interceptaron su marcha y le marcaron el alto para realizarle una revisión de seguridad.

Tras el arresto, el presunto delincuente fue informado de los derechos que la ley confiere y trasladado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Se considera que la Unión de Tepito y la Fuerza Anti-Unión, ambas rivales, son las principales organizaciones criminales que operan en Ciudad de México y los municipios aledaños y son responsables de buena parte de la ola de violencia que vive la capital del país.