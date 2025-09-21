Ejército israelí: muerte de civiles en ataque en el sur de Líbano "bajo investigación"

"Hoy (domingo), las FDI atacaron y eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano. El terrorista actuó desde una población civil, violando los acuerdos entre Israel y el Líbano", señaló el Ejército en un comunicado.

"Como resultado del ataque, varios civiles no involucrados murieron. Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y trabajan para minimizar los daños en la medida de lo posible. El incidente está bajo investigación", añadió.

Por su parte, las autoridades libanesas informaron que al menos cinco personas fallecieron este domingo, entre ellas tres menores de edad, en un ataque con dron lanzado por Israel. Al menos dos más resultaron heridas.

El Ejército israelí ha intensificado recientemente sus operaciones contra el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá.

Solo el pasado viernes, al menos dos personas murieron y otras once resultaron heridas en bombardeos contra vehículos en el sur del país árabe.