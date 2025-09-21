El presidente de Alemania ensalza la capacidad de defensa de la democracia y la diversidad

"Las democracias liberales de Europa no sólo están políticamente presionadas, también militarmente. Si queremos hacer valer nuestra libertad y nuestra democracia, esos significa también y, sobre todo, que debemos poder defenderla", dijo Steinmeier en un discurso Hamburgo, en el norte alemán.

El jefe de Estado intervino con esos términos en un acto dedicado a los 500 años del "movimiento anabaptista" de la Reforma Protestante, caracterizado, entre otras cosas, por el pacifismo.

Steinmeier, jefe de Estado de un país cuyo Gobierno quiere tener el ejército convencional más fuerte de Europa, planteó que los medios militares más fuertes para países como Alemania no son para la guerra.

"En estos tiempos poderosas Fuerzas Armadas no son para la guerra, sino para evitar tener que hacerla", señaló el jefe de Estado germano, que apuntó que la tradición anabaptista, por su pacifismo, su madurez y libertad es "un regalo" para la sociedad de Alemania.

En su intervención, Steinmeier también dio cuenta de la necesidad de proteger la diversidad, incluida religiosa, de las poblaciones de las democracias liberales como Alemania.

"Hoy día en nuestro país se dan cita diferentes religiones, visiones del mundo y estilos de vida" y "vivir esta diversidad forma parte de nuestro concepto de libertad", señaló el jefe de Estado alemán.

"Queremos proteger esta diversidad. Sin embargo, esta protección sólo es posible si todas las religiones y todos los grupos contribuyen a la paz social", abundó Steinmeier.