Israel arresta a la exdiputada árabe israelí Hanee Zoabi por "incitación al terrorismo"

"La policía del Distrito Norte ha recibido varias denuncias en los últimos meses sobre las declaraciones realizadas por una residente de Natzaret, de 59 años, durante un discurso en una conferencia antiisraelí en el extranjero", indica un comunicado de la policía israelí, sin concretar a qué declaraciones se refiere.

Zoabi, que fue diputada en la Knéset (Parlamento israelí) de 2009 al 2019, fue detenida esta mañana "tras obtener los permisos correspondientes" y se encuentra bajo interrogatorio, tal y como informa la policía en su nota.

"La detención de la exdiputada Hanin Zoabi es parte de la continua persecución política de los ciudadanos y líderes de la comunidad árabe a lo largo de los años, y especialmente desde el 7 de octubre", condenó el actual líder del partido Arab Balad, Sami Abou Shahadeh, en su cuenta de X.

Asimismo Sahahadeh señala en su mensaje al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, cuya cartera se encarga de la gestión de la policía israelí a quien acusó de buscar "actuar contra cualquier voz que se oponga a la destrucción, el hambre y los crímenes de guerra de Israel en Gaza".

"Continuaremos luchando por el derecho del pueblo palestino a la libertad, la justicia y la igualdad, como todos los demás pueblos. La política de terror de Ben Gvir no nos disuadirá en Balad de continuar nuestra lucha por la justicia para todos, israelíes y palestinos", concluyó.

En noviembre de 2023, junto con otros tres exdiputados del partido árabe, Zoabi también fue detenida por la policía israelí por estar detrás de protestas contra la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado ya la vida de más de 65.000 palestinos.

En 2019, materializó su renuncia como diputada de la Knéset tras haber sido suspendida repetidamente por el comité de ética del parlamento israelí por declaraciones en las que calificó como "asesinados" a soldados israelíes y asegurar que los palestinos que secuestraron a tres adolescentes colonos israelíes en 2014 no eran "terroristas".