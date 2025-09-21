“¡Sin amnistía!”, la izquierda marcha en Brasil contra perdón a Bolsonaro y seguidores

Días después de que Jair Bolsonaro fuera condenado a 27 años de cárcel por golpismo tras un juicio histórico en la corte suprema, sus detractores salieron a las calles en números no vistos desde el triunfo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva hace tres años, según el Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo.

Al grito de “¡Sin amnistía!”, y con pancartas de “Dictadura nunca más” y “Congreso vergüenza nacional”, una multitud tomó las calles de una treintena de ciudades.

En la megalópolis de São Paulo, corazón económico de Brasil, cerca de 42.000 personas llenaron la popular avenida Paulista, según cálculos del Monitor, que reportó un dato similar en una manifestación bolsonarista hace dos semanas.

El mismo número se manifestó en Rio de Janeiro, donde la protesta se convirtió en un concierto con los íconos octogenarios de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, en la emblemática playa de Copacabana.

El martes, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó una propuesta de enmienda constitucional conocida como proyecto de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra los legisladores.

La maniobra enfureció a parte de los brasileños en las redes sociales.

El enfado creció el miércoles cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a unos 700 bolsonaristas condenados por la asonada en Brasilia en enero de 2023.

El texto también podría incluir un perdón a Bolsonaro.

“Revolucionario”

Los movimientos en el Congreso fueron criticados por Veloso, quien dijo ante el abarrotado paseo marítimo que no podía “dejar de responder a los horrores que se están insinuando alrededor nuestro”.

El cantante, de 83 años, había poco antes recordado en sus redes sociales que los tres intérpretes se reencontraban en las calles tras marchar juntos en 1968 contra la última dictadura militar (1964-1985).

Vestida con un top de bikini azul para aguantar el fuerte calor, Giovana Araújo estaba entre los asistentes a un concierto que definió como “revolucionario”.

“Ellos fueron literalmente boicoteados durante la dictadura militar y verlos aquí es sinónimo de resistencia”, dijo a la AFP la estudiante de psicología, de 27 años.

“Una vez más los artistas movilizando al pueblo para pedir justicia en este país”, afirmó de su lado Yasmin Aimeé Coelho Pessoa, estudiante de sociología de 20 años, con escarcha dorada en los ojos.

En la playa, un gigantesco muñeco inflable de Bolsonaro, con rayas blancas y negras de presidiario, oscilaba junto a uno del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha castigado a Brasil con aranceles en represalia por el juicio contra su aliado.

En São Paulo, los manifestantes desplegaron una gigantesca bandera de Brasil, en respuesta a la bandera estadounidense en la manifestación bolsonarista de principios de mes, que generó controversia.

Miles de manifestantes se concentraron también en Brasilia, donde partieron de la neurálgica Explanada de los Ministerios al Congreso, constató la AFP.

“La izquierda se está reorganizando ante todas estas atrocidades. Está llegando a un punto de ahogo, está en la garganta para gritar”, dijo Henrique Marques, un ingeniero ambiental, de 42 años.

Diputados piden perdón

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, defendió la iniciativa de blindaje como una protección contra abusos judiciales.

Varios diputados pidieron disculpas en redes sociales por votar a favor, asegurando que recibieron presiones.

Ambas propuestas enfrentan un camino espinado en el Senado.

Además, Lula prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de “asunto serio” del que deberían ocuparse los legisladores