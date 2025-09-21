Venezuela confirma que envió carta a Trump en la que muestra disposición a dialogar

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', así llamados, que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Así mismo, Maduro recordó el 'fake news' en relación a que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados, "ese tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell".

"Este canal, al día de hoy, ha funcionado de manera impecable", apuntó el mandatario venezolano en la carta.

Además, el mandatario chavista dijo que en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump, siempre se ha buscado "una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja" entre ambos Gobiernos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela", agregó la misiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A juicio de Maduro, este es el peor de los 'fake news' que se ha lanzado contra Venezuela para, sostuvo, "justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente".

"Conversé largamente con el enviado especial Rick Grenell sobre este y otros temas", apostilló.

El mandatario aseguró que Venezuela es un "territorio libre de producción de drogas y (un) país no relevante en el ámbito de los narcóticos".

Al citar datos de las Naciones Unidas, Maduro indicó que solo un 5 % de la droga que sale de Colombia "intenta" ser transportada a través de Venezuela, "siendo -aseguró- combatida, interceptada y destruida" al ser incautada.

"Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 % de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia", explicó Maduro.

Igualmente, señaló que los militares venezolanos han destruido 402 aeronaves vinculados al narcotráfico.

"Estos datos confirman el historial impecable de Venezuela en el combate al tráfico internacional de drogas ilícitas, expresado así por todos los organismos y agencias internacionales especializadas en la materia", agregó.

Maduro dijo que espera poder "derrotar" estas 'fake news' junto a Trump, que "llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica".

"Estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial, Rick Grenell, para superar los ruidos mediáticos y los fake news", reiteró el jefe de Estado de Venezuela.

Trump evitó confirmar este domingo si recibió una carta de Maduro y, al ser abordado por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

En la víspera, el mandatario estadounidense dijo en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.