Aumenta la contratación de seguros en Rusia contra ataques de drones ucranianos

Según el diario Kommersant, en 2025 las aseguradoras rusas registraron un aumento significativo de solicitudes de particulares que quieren proteger sus propiedades contra un eventual ataque de dron.

Las empresas han empezado ha incluir ese riesgo en pólizas de seguro habituales y la venden como pólizas independientes.

Según el experto financiero Andréi Barjota, hoy día el número de solicitudes de clientes para este tipo de seguros llega a cientos de miles en las regiones fronterizas con Ucrania y a decenas de miles en zonas más remotas.

Ucrania ataca a diario zonas fronterizas rusas, pero también lanza en ocasiones aparatos no tripulados contra objetivos concretos en ciudades grandes, incluidas Moscú y San Petersburgo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Anoche al menos tres personas murieron y 16 resultaron heridas en un ataque ucraniano con aparatos no tripulados contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.