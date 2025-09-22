Barcelona replica con Palestina un proyecto que ayudó a recuperar Sarajevo en los años 90

"El Distrito 11 es una política de paz", declaró el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de presentación de este proyecto, en el que intervinieron, mediante vídeos, los alcaldes de Ramala (Issa Kassis), de Belén (Maher N. Canawati) y de la ciudad de Gaza (Yahya Al-Sarraj).

Los alcaldes de esas dos ciudades de Cisjordania (Ramala y Belén) y de la capital de la Franja de Gaza agradecieron a Barcelona el apoyo que presta a las urbes palestinas y la constitución del nuevo Distrito 11.

Como los otros diez distritos de Barcelona, el Distrito 11-Ciudades Palestinas tendrá estructura política y técnica y un presupuesto, como su precedente, el Distrito 11-Sarajevo, que creó el alcalde barcelonés Pasqual Maragall para ayudar activamente a la recuperación de esa ciudad tras la guerra de Bosnia.

La teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, será la concejal del Distrito 11-Ciudades Palestinas, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones anuales, lo que supondrá aumentar en un 66 % los recursos actuales destinados a la cooperación con las ciudades palestinas.

También contará con un equipo técnico y un comité asesor, que estará presidido por Manuel Vila (fue el gerente del Distrito 11-Sarajevo) y estará compuesto por unas 40 entidades, entre ellas la Comunidad Palestina en Cataluña, Lafede, UNRWA o la Universidad de Barcelona, ​​que ha impulsado la iniciativa Facultad 18, vinculada al Distrito 11.

El nuevo distrito trabajará en todos aquellos ámbitos acordados con las urbes palestinas: Urbanismo, Espacio Público, Agua y Verde Urbano, Resiliencia, Salud, Educación, Accesibilidad, Promoción Económica y Ciudades Inteligentes e Innovación.

Próximamente se firmarán convenios de colaboración internacional con las ciudades palestinas de Ramala, Belén y Nablus, así como con Amán - ya que la capital jordana tiene una elevada población refugiada palestina- para concretar actuaciones tanto humanitarias como de apoyo económico y de promoción de ciudad.

Entre otras iniciativas, se impulsará una línea de asesoramiento y acompañamiento técnico desde Barcelona al diseño y planificación de la reconstrucción de la ciudad de Gaza y de otros proyectos de ciudades de Palestina.

El Distrito 11 impulsará y coordinará la participación de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona que formarán parte de los equipos de cooperación con las ciudades palestinas y que colaborarán de forma estable en el desarrollo e implementación de los proyectos, tanto sobre el terreno como acogiendo a profesionales palestinos para formarse en Barcelona.

También canalizará las iniciativas que desde la sociedad civil se están impulsando para ayudar a estas ciudades palestinas.