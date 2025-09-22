Bolsas indias sufren pérdidas tras la reforma fiscal y los cambios para visas en EE.UU.

El índice BSE Sensex de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE), que agrupa los valores de treinta grandes empresas indias, perdía un 0,29 % a las 11:30 horas (6:00 GMT), con las tecnológicas liderando las caídas.
Tech Mahindra perdía un 3,74 %; Tata Consultancy Services, un 2,79 %; e Infosys, un 2,61 % en este parqué.
Por su parte, el indicador de referencia Nifty50 de la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE), un promedio ponderado de cincuenta corporaciones, se dejaba un 0,18 % en los primeros compases de la jornada bursátil.
La caída es la primera reacción bursátil en la India a los cambios en las tasas para solicitudes del visado H-1B en Estados Unidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El 70 % de los beneficiarios de este programa dirigido a profesionales altamente cualificados son ciudadanos indios. La nueva tasa única de 100.000 dólares sólo a nuevos solicitantes de la visa H-1B.
Paralelamente, en la India entró en vigor este lunes la reforma del impuesto sobre el consumo (GST), que es la mayor reestructuración fiscal de la India desde 2027, y con la que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi pretende blindar la economía india en el marco de la actual guerra comercial y apoyar la fabricación local.