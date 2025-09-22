Brasil expresa su "profunda indignación" por sanciones de EEUU a esposa del juez De Moraes

En una nota oficial, la cancillería consideró esas sanciones como una "injerencia indebida", que tendría el "único objetivo de beneficiar a quienes lideraron un intento frustrado de golpe de Estado".

La sanción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no aclaró los motivos que llevaron a encuadrar a Viviane Barci, esposa del juez, en la Ley Magnitsky, que ese país aplica a personas acusadas de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.

Según la cancillería, la sanción es en realidad a "Brasil, una democracia que se defendió, con éxito, de un intento de golpe de Estado" que fue liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y condenado por esos hechos a 27 años de prisión.

Este mismo lunes, además de anunciar las sanciones a la esposa de De Moraes, Washington también suspendió el visado del abogado general del Estado brasileño, Jorge Messias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El propio funcionario lo confirmó, lo consideró una "agresión injusta" y reafirmó su "integral compromiso con la independencia constitucional" del sistema de justicia brasileño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Messias, quien tiene estatus de ministro, es el tercer miembro del gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva sancionado de alguna forma a través de los visados para el ingreso a EE.UU..

La decisión fue confirmada un día después de que Lula llegara a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, ante la que deberá pronunciar el primero de los discursos, justo antes que el presidente estadounidense, Donald Trump.

Antes, Estados Unidos ya había aplicado diversas restricciones de visados a los titulares de las carteras de Justicia, Ricardo Lewandowski, y Salud, Alexandre Padilha, quien por ese motivo canceló su participación en las actividades de la ONU y en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se celebrará en Washington.

En represalia por el proceso contra Bolsonaro, que calificó de "caza de brujas", la Administración Trump también ha aplicado aranceles del 50 % a gran parte de los productos brasileños que exporta a Estados Unidos y sancionado con la revocación de visados a ocho de los once miembros del Supremo.

Esas medidas han sido más duras aún con el juez Alexandre de Moraes, sancionado por la Ley Magnitsky en una decisión que ahora ha sido extendida a su esposa.