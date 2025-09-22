El cuarteto Il Divo recorre sus 20 años de trayectoria en un concierto íntimo en Bogotá

El silencio del público que esperaba a oscuras la interpretación del grupo se rompió después de que comenzaran las primeras notas del piano que interpretaba ‘Overture’.

La audiencia, principalmente adulta, acogió al cuarteto entre aplausos y ovaciones desde las primeras piezas y durante todo el espectáculo. Incluso los cantantes se refirieron a los asistentes como “el mejor público de Latinoamérica”.

El grupo, que ha vendido más de 30 millones de álbumes, inició una nueva etapa tras la muerte del integrante español Carlos Marín en 2021. Actualmente el cuarteto lo integran el suizo Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard y los estadounidenses David Miller y Steven LaBrie, que sustituyó a Marín a partir de la gira de 2022.

Durante la velada, el cuarteto interpretó algunos de sus grandes temas como ‘Caruso’ (2006), ‘Passerà’ (2004) o ‘Abrázame’ (2015).

El espectáculo comenzó con los integrantes situados en el centro y vestidos todos con el mismo smoking. Pero pronto la cercanía con el público se intensificó cuando durante la canción ‘Mamá’ (2004) los cuatro integrantes se sentaron en el borde del escenario, mientras algunas de sus fans de las primeras filas se acercaban a saludarles y darles la mano.

Tras interpretar temas como 'Everytime I look at you' (2004) o 'Come What May' (2011), los artistas se retiraron del recinto y el público empezó a corear ‘Historia de un amor de Luis Miguel’.

Uno de los momentos más destacados de la velada llegó cuando los cantantes interpretaron ‘Héroe’ (2005) e invitaron al público a encender las luces de sus teléfonos móviles, lo que mostró “la magnitud del concierto”, según los artistas.

Para terminar el show cantaron ‘My way’, pero el público solicitó una última canción, lo que llevó a que el cuarteto, ganador del 'Artista de la Década' en los Classic Brit Awards en 2011, no se retirara hasta finalizar ‘Time to say Goodbye’.

El estadounidense David Miller sorprendió a la audiencia cuando anunció que el show se volvería “más cercano y personal” mientras se desataba la pajarita que llevaba puesta.

A partir de ese momento, los miembros de Il Divo comenzaron a actuar y a hablar sobre sus inicios en la música entre algunas de las canciones grupales.

Miller explicó que su pasión comenzó gracias al “repertorio del teatro musical”: “Era la década de los ochenta, yo estaba en la secundaria y musicales como ‘El fantasma de la Ópera’ se estrenaban en Broadway, me inspiraron tanto que fueron la razón por la que me inscribí en el coro de la escuela”, dijo.

Por su parte, LaBrie explicó que su interés por la música empezó con el mariachi, debido a sus orígenes mexicanos: “Antes de cantar ópera yo cantaba la música mexicana. Crecí en Texas (Estados Unidos) y cuando tenía como catorce años andaba por todo Dallas para encontrar a los mariachis y poder cantar con ellos”.

Finalmente, Izambard destacó sus orígenes “del mundo de la música pop”, mientras que el suizo Bühler comentó que su interés ya estaba presente desde hace cuarenta años.