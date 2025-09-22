Fuerzas de seguridad moldavas practican centenares de registros a días de las elecciones

"Esta mañana fueron realizados más de 250 registros en varias localidades del país en los que participaron más de cien personas", escribió la Policía moldava en su canal en Telegram.

Según la nota, las acciones se llevaron a cabo en el marco de una causa penal sobre la preparación de "disturbios masivos y desestabilizaciones, coordinada desde la Federación Rusa por elementos criminales".

Por ese motivo, agrega el comunicado, los registros también se llevaron a cabo en centros de detención y cárceles moldavas.

Por su parte, la oposición moldava informó de que las fuerzas de seguridad visitaron a figuras críticas con el Gobierno europeísta en el norte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el socialista Ígor Dodon, líder de la oposición prorrusa del país, las autoridades buscan "intimidar" a sus críticos y hacerlos "callar" para garantizar la victoria del partido gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"(La presidenta) Maia Sandu y el PAS ya buscan excusas para cancelar las elecciones, pues saben que obtendrán un mal resultado el 28 de septiembre", escribió Dodon, presidente de Moldavia entre 2016 y 2020, en Telegram.

Dodon acusó ayer a las autoridades de prepararse para manipular el voto, principalmente, en los colegios en el exterior, donde la diáspora podría inclinar la balanza como hizo en las presidenciales de octubre pasado.

Por eso, según el socialista, se abren "solo dos colegios en Rusia y cerca de 300 en Occidente".

La antigua república soviética atraviesa un momento crucial, en plena guerra en la vecina Ucrania y a pocos días de unos comicios legislativos que determinarán si el futuro rumbo del país está vinculado con la Unión Europea (UE) o con la órbita de Moscú.

Sandu acusó previamente a Moscú de preparar una "injerencia sin precedentes" en las elecciones moldavas y convocó de urgencia al Consejo de Seguridad del país para abordar medidas de respuesta ante ese escenario.

Como ocurrió en el referéndum europeísta de octubre pasado, cuando el sí ganó gracias al voto emigrante, la clave de la victoria la puede tener de nuevo la diáspora moldava que trabaja y vive en países como Italia, España o Portugal.

A la vez, muchos analistas consideran que el partido de Sandu, el gobernante Acción y Solidaridad, podrá mantenerse en el poder solo formando una coalición.

Según una encuesta publicada este lunes por el digital Noi.md, el PAS obtendrá en los comicios del domingo el 21,2 % de los votos, seguida del Bloque Patriótico formado por socialistas, comunistas, el Corazón de Moldavia y el Futuro de Moldavia, que cosecharán el segundo lugar con el 16,4 % de los sufragios.