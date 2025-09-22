Israel mató este domingo a 61 palestinos, según Sanidad de la Franja

La mayoría de los fallecidos se están registrando en la Ciudad de Gaza, donde el Ejército se encuentra inmerso desde la semana pasada en su invasión junto a una intensa campaña de bombardeos aéreos.

De esta manera, el número total de muertos en la Franja desde octubre de 2023 cuando Israel comenzó esta ofensiva asciende ya a 65.334, la mayoría de los cuales son mujeres y niños.

Sanidad insiste en recordar que esas cifras no incluyen a las miles de personas que siguen atrapadas bajo los escombros o en zonas militarizadas a las que Israel impide la entrada de los equipos de rescate y de defensa civil.

Lea más: El Ejército israelí reforzará con tropas todas las fronteras durante el año nuevo judío

La cifra de heridos sube a 166.795, muchos de los cuales sufren lesiones de por vida y amputaciones por los bombardeos israelíes.

Durante la jornada de ayer también se registraron una veintena de heridos mientras esperaban para recoger algo de la poca comida que Israel permite ingresar en el devastado enclave palestino.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG (entre ellas dos israelíes) y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.