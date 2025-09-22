La ciudad china de Shenzhen evacuará a 400.000 personas ante llegada del supertifón Ragasa

Las autoridades de la localidad, de unos 17 millones de habitantes, detallaron que se han activado planes específicos de respuesta y que el dispositivo contempla el traslado preventivo de población en las áreas que podrían verse más afectadas, recogió en un comunicado el Centro Meteorológico Nacional de China.

El Centro informó este lunes de que Ragasa, el decimoctavo tifón del año en China, cruzará este lunes el estrecho de Bashi, que separa Taiwán y Filipinas, y entrará en la madrugada del martes en el noreste del mar de China Meridional.

A partir de entonces, el sistema continuará hacia el oeste, acercándose a las costas de la provincia suroriental de Cantón, donde se sitúa Shenzhen, y de la insular de Hainan, con una ligera pérdida de intensidad.

En paralelo, varias urbes costeras de Cantón anunciaron la adopción total o parcial de los denominados "cinco paros": suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, en función de la evolución del temporal.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños e interrupciones en el transporte y en las actividades económicas.