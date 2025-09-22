Las defensas aéreas ucranianas derriban 132 drones en ataque nocturno ruso

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.

El parte también dio cuenta de que en la madrugada de este lunes Rusia lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, donde se lamentaron "víctimas y heridos entre la población civil" por bombas guiadas.

Los lanzamientos de estas bombas fueron realizados por la aviación táctica rusa desde la ciudad de Tokmak, en la temporalmente ocupada región de Zaporiyia.