Mundo

Las defensas aéreas ucranianas derriban 132 drones en ataque nocturno ruso

Berlín, 22 sep (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 132 drones enviados por Rusia en un ataque durante la noche del domingo a este lunes y en el que se produjeron nueve impactos en siete localizaciones, mientras que en Zaporiyia, en el este ucraniano, hubo víctimas por bombas guiadas.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 03:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.

El parte también dio cuenta de que en la madrugada de este lunes Rusia lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, donde se lamentaron "víctimas y heridos entre la población civil" por bombas guiadas.

Los lanzamientos de estas bombas fueron realizados por la aviación táctica rusa desde la ciudad de Tokmak, en la temporalmente ocupada región de Zaporiyia.

Enlace copiado