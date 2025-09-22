Las llamas se reactivan por el viento en el incendio del sur de Portugal

El oficial de Operaciones de ANEPC José Costa dijo a EFE que el fuego abarca una "extensión muy significativa", ya que cubre una distancia de 12 kilómetros entre el punto donde se iniciaron y su borde actual.

"Muchas partes están ya dominadas", aunque hay algunos frentes activos, añadió Costa, quien no tiene constancia de que haya viviendas afectadas por el fuego, que comenzó, ayer, domingo.

El responsable de la ANEPC en el Algarve Abel Gomes explicó en una rueda de prensa que hay "situaciones complicadas" en Aljezur debido al viento, lo que dificulta la labor de los medios aéreos.

Por otro lado, en la región Centro de Portugal, este lunes se declaró un incendio en Gouveia, dentro del parque natural de la Serra da Estrela, la mayor área protegida portuguesa, que ha movilizado a 200 bomberos, cerca de medio centenar de vehículos y una decena de medios aéreos.

Hay también otro en el área de Montalegre, fronteriza con Galicia (España), que mantiene en el terreno a 112 efectivos, 31 vehículos y 4 medios aéreos.

En el territorio peninsular de Portugal hay este lunes 28 incendios forestales, donde se han desplegado casi 1.400 bomberos, 400 vehículos y 25 medios aéreos.

La ANEPC mantiene en niveles 2 y 3 (de un máximo de cuatro) el estado de preparación de las fuerzas de emergencia ante las llamas por los fuertes vientos que se esperan para esta semana.