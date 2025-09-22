Roger-Pol Droit: Trump, Putin, Xi Jinping y Netanyahu deberían leer más filosofía

El escritor aboga por adentrarse en la filosofía para poner a prueba las propias convicciones, algo necesario en un mundo que va hacia "la confrontación, donde cada persona piensa que su verdad es la verdad".

Por ello, preguntado sobre qué haría si tuviera sentados en una misma mesa, junto a él, a Trump, Putin, Xi y Netanyahu, Droit responde que les sugeriría que se alejaran "de sus propias certidumbres", aunque se muestra convencido de que esto "no funcionaría".

El filósofo francés participó este lunes en un encuentro con periodistas con motivo de la publicación de su libro 'Alicia en el País de las Ideas' (Ariel), protagonizado por una joven de hoy, Alicia, quien lleva a cabo un viaje por "todo el pensamiento humano", tanto de Oriente como de Occidente, desde Sócrates y Platón a Buda, Nietzsche o Sigmund Freud.

Su heroína es una joven de hoy, preocupada por el calentamiento global, la disminución de la biodiversidad, el aumento de la violencia y su propio futuro, que se pregunta cómo puede vivir hoy en un mundo cada vez más complejo e inquietante.

Con algunas concomitancias con 'El mundo de Sofía', de Jostein Gaarder, Droit defendió que desde la publicación de esta obra han transcurrido más de treinta años y la época "no es la misma".

"He intentado hacer un libro que fuera a la vez insólito, divertido, instructivo y actual, pensado para un público muy diferente, porque se puede leer en registros y niveles distintos, un viaje por todo el pensamiento humano, con un personaje que evoluciona en sus ideas", dijo.

A lo largo de estas páginas, Alicia irá descubriendo "la importancia de las ideas, que son las que marcan y determinan nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, la política, el éxito o cómo vemos a los otros".

Defensor del "diálogo verdadero", Droit apuntó que ello significa "hacer un camino mediante argumentos, objeciones, respuestas. No solo decir lo que uno piensa y sus ideas, porque eso no es conversación, es confrontación".

"Hoy lo que constatamos es que se produce una pérdida de este diálogo y de debate y, por tanto, de pérdida de pensamiento", aseguró, y añadió que "podemos no pensar lo mismo y discrepar y, a la vez, intentar entender el pensamiento del otro".

En este contacto con diferentes civilizaciones y maneras de pensar, Alicia aprenderá que el mundo del pensamiento "no es de aguas tranquilas, porque siempre existe el riesgo no solo de la incertidumbre, también del fanatismo".