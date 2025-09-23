Albares se reúne por separado en Nueva York con sus homólogos de Marruecos y Argelia

La presencia de los tres ministros en Nueva York con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU propició estos encuentros de los que informó Albares en las redes sociales.
En ambos casos el ministro destaca las buenas relaciones de España con ambos países, que en el caso de Maruecos asegura que se sitúan "en su mejor momento histórico".
"Nuestros lazos de cooperación y amistad se refuerzan y avanzan en todos los sectores", aseguró.
Tras su reunión con su homólogo de Argelia, explicó que existe la determinación de ambos países de reforzar su amistad y cooperación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Del análisis que hicieron de esa relación, Albares destacó que las exportaciones aumentaron un 190 % entre ambos países.
España y Argelia han recuperado la normalidad de su relación después de un periodo de enfriamiento debido al cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.