Albares se reúne por separado en Nueva York con sus homólogos de Marruecos y Argelia

Nueva York, 23 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo este martes sendas reuniones en Nueva York con sus homólogos de Marruecos, Nasser Bourita, y de Argelia, Ahmed Attaf.