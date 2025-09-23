China pide que EE.UU. y Rusia "asuman su responsabilidad especial" en el desarme nuclear

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que su país "valora la actitud positiva" de Moscú.

Guo aseveró que "como los dos países con los mayores arsenales nucleares, Estados Unidos y Rusia deben asumir con seriedad su responsabilidad especial y primordial en materia de desarme nuclear".

Las dos potencias deberían "reanudar la implementación del Nuevo START y negociar acuerdos de seguimiento para seguir reduciendo significativamente sus arsenales nucleares de forma verificable, irreversible y jurídicamente vinculante", agregó el vocero.

Putin propuso a Estados Unidos alargar por un año el START III (también conocido como Nuevo START), el último tratado de desarme nuclear entre Moscú y Washington, que expira el 5 de febrero de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con todo, Putin matizó que esa medida "solo será viable con la condición de que EE.UU. actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su opinión, la iniciativa rusa podría contribuir a la creación de una atmósfera favorable para la reanudación del diálogo estratégico con Washington, estancado desde hace años.

Rusia ha asegurado en varias ocasiones en los últimos meses que se acababa el tiempo para renovar el START III, que limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.